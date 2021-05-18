В Улан-Удэ задержан похититель знаков

Мужчина стащил с улиц города 20 дорожных указателей



В Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в краже дорожных знаков. Ночью 15 мая в полицию Советского района сообщили о краже знаков по улице Батожабая. Полицейские выяснили, что загадочный вор передвигался на синем грузовике.



- Ориентировка на злоумышленника незамедлительно передана всем наружным нарядам. Чуть позже сотрудниками патрульно-постовой службы на выезде из города обнаружен похожий автомобиль. Проверив кузов транспортного средства, полицейские обнаружили в нем похищенное, - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии



Подозреваемым оказался 26-летний улан-удэнец. За это время он успел утащить более 20 дорожных знаков. Как оказалось, он искал вовсе не знаки, а металлические трубы, которые он планировал сдать в пункт металлоприема. Сами указатели он выбросил. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.



Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Дознание продолжается. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





фото: pixabay.com