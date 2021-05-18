18.05.2021
В Бурятии воспламенились два автомобиля

В Бурятии воспламенились два автомобиля

Одна из машин загорелась прямо на дороге

Вечером 17 мая в поселке Онохой Заиграевского район воспламенился автомобиль.  В результате пожара выгорела кабина транспортного средства. Как сообщают в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС, приблизительно через 20 минут после сообщения о первом пожаре поступил звонок о другом - в Джидинском районе на автодороге Улан-Удэ – Закаменск загорелся второй автомобиль. 

- В результате пожара выгорела кабина и повреждены 10 колес на общей площади 9 кв. м. Причиной пожаров могла послужить неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в ведомстве.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает: во избежание уничтожения имущества каждый автомобиль должен быть оснащен как минимум одним огнетушителем. Специалисты рекомендуют водителям регулярно проверять исправность узлов и механизмов транспортного средства.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефонам «101» или «112».


фото: pixabay.com
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