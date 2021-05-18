В Улан-Удэ на вокзале мужчина выстрелил в себя

Выстрел оказался случайным, самострела госпитализировали в медучреждение



В Улан-Удэ на Железнодорожном вокзале произошло ЧП: горожанин выстрелил в себя при досмотре сумки. Оказалось, это вышло нечаянно.



- Мужчина 1964 года рождения при предъявлении своей сумки стал выкладывать вещи, в сумке оказался травматический пистолет, которым он нечаянно повредил себе левую руку. Полицейские сразу же доставили его в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.



Как отметили в ведомстве, сейчас проверяют законность нахождения травматического пистолета у пострадавшего.







фото: "Номер один"