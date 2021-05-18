18.05.2021
В Бурятии пропала 17-летняя девушка

В Бурятии пропала 17-летняя девушка

Она  ушла из дома неделю назад и все еще не вернулась

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили в Бурятии о поиске 17-летней девушки. Мария Демченко ушла из дома 11 мая, ее местонахождение все еще неизвестно. Кроме того, отряду необходима помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза голубые. С собой у пропавшей был голубой рюкзак. 



Волонтеры просят сообщить любую имеющуюся информацию по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или по номеру 112.


фото: Лиза Алерт по РБ
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