В Бурятии пропала 17-летняя девушка

Она ушла из дома неделю назад и все еще не вернулась
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили в Бурятии о поиске 17-летней девушки. Мария Демченко ушла из дома 11 мая, ее местонахождение все еще неизвестно. Кроме того, отряду необходима помощь добровольцев.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза голубые. С собой у пропавшей был голубой рюкзак.
Волонтеры просят сообщить любую имеющуюся информацию по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
фото: Лиза Алерт по РБ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?