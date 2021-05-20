20.05.2021
В Улан-Удэ мужчина сбил 12-летнюю девочку на «зебре»

В Улан-Удэ мужчина сбил 12-летнюю девочку на «зебре»

Происшествие попало на камеру авторегистратора (Видео 18+)

Сегодня утром в Улан-Удэ произошла авария. По предварительным данным, по улице Николая Петрова на нерегулируемом пешеходном переходе 43-летний водитель на «Тойота Ипсум» сбил ребенка 2009 года рождения. 

- В результате ДТП девочка с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили сотрудники ГИБДД.



Происшествие попало на камеру авторегистратора. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.




фото: скриншот из видео
ДТП пострадавшие дети
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