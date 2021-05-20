20.05.2021
В Бурятии на федеральной трассе столкнулись два грузовика

В Бурятии на федеральной трассе столкнулись два грузовика

Одни из водителей вылетел на встречную полосу (ВИДЕО)

В Бурятии на федеральной трассе Р-258 Байкал столкнулись два грузовых автомобиля. Из-за удара один из них превратился в груду металла.


- По предварительным данным сегодня днём около 12 часов водитель автомобиля "ФАВ" на 478 км. автодороги "Иркутск-Чита" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Исудзу Форвард". В результате ДТП оба водителя доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

   

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.


фото: ГИБДД Бурятии



ДТП
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