В Бурятии поймали пенсионера, сбившего двух людей на «зебре»

Пожилой мужчина наехал на горожан и скрылся с места происшествия (видео)



Сотрудники ГИБДД задержали водителя, скрывшегося с места наезда на двух пешеходов. Утром 18 мая на улице Тулаева два горожанина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент водитель «Тойоты Марк 2» вылетел на «зебру», сбив горожан.





- На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на 67-летнюю женщину и 53-летнего мужчину, после чего с места происшествия скрылся. Пострадавшие пешеходы были доставлены в медицинское учреждение и после осмотра отпущены домой, - сообщили в ГИБДД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили и задержали бессовестного водителя.

- 73-летний водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что после ДТП растерялся и поэтому покинул место аварии. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КРФ об АП за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Решением суда мужчине назначено наказание в виде лишения права управления ТС сроком на 1 год, - добавили в ГИБДД.

С начала года сотрудниками ГИБДД раскрыто 272 скрытых ДТП, в том числе 26 – с пострадавшими участниками дорожного движения.

Как сообщал «Номер один», на этой же улице месяцем ранее погиб пешеход. В тот день на пешеходном переходе на Мелькомбинате 19-летний водитель автомобиля «Сузуки» насмерть сбил 45-летнего мужчину.





фото: скриншот из видео