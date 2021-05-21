В Улан-Удэ два брата «обчистили» склад бывшего работодателя

Горе-рецидивисты сдали за бесценок дорогостоящую технику





В полицию Железнодорожного района обратились трое местных предпринимателей. Они рассказали, что в ночь с 16 на 17 мая неизвестные проникли в два склада одной из баз и похитили строительные инструменты и металл на 300 тысяч рублей. Третий предприниматель обнаружил пропаду деталей спецтехники стоимостью 600 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали двух братьев, 31 и 35 лет.



- Один из молодых людей ранее работал на этой базе и знал и расположение складов. Планируя похитить металлические изделия для последующей сдачи их в пункт приема, молодые люди проникли на территорию базы. Обнаружив в помещениях строительные электроинструменты, злоумышленники решили похитить и их. Упаковав все в полимерные мешки, они вызвали заранее нанятый грузовой автомобиль. Водителю грузовика объяснили, что они работают на этой базе и им необходимо забрать свое имущество, - рассказали в МВД Бурятии.



Кроме того, подельники попросили хозяина грузовика временно оставить в авто на хранение мешки за отдельную плату.



- На следующее утро братья сдали похищенный металл в пункт приема, а с водителем расплатились похищенными строительными инструментами. Примечательно, что дорогостоящие детали спецтехники молодые люди также сдали в пункт приема за бесценок, - добавили в пресс-службе МВД Бурятии.



Полицейскими часть похищенного изъята. Возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Отметим, мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.





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