В Бурятии работнику СЦКК отрезало обе ноги

Мужчина упал на вращающуюся дисковую пилу



В Бурятии 19 мая в районную больницу доставили сотрудника Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. У мужчины были отрезаны обе ноги. Началась доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мужчина работал на комбинате в древесно-подготовительном цехе. Утром 19 мая во время эксплуатации деревообрабатывающей слешерной установки он упал на вращающуюся дисковую пилу, в результате чего произошла травматическая ампутация его нижних конечностей выше колен.



В момент трагедии работник находился один в помещении. На его крики прибежали коллеги из соседнего цеха и вызвали врачей. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.



Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.

«У работодателя истребованы журналы о проведении инструктажей по технике безопасности производства работ на слешерной установке, ведутся опросы свидетелей и лиц, ответственных на предприятии за обеспечение требований охраны труда», - добавили в управлении.



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