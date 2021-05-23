Житель Бурятии нарубил дров на 155 тысяч рублей

Всего «черный лесоруб» заготовил 11 сосен

Полицейские совместно с лесничими задержали 30-летнего мужчину в двух километрах от с. Барыкино в лесном массиве Тарбагатайского сельского участкового лесничества. Он совершил незаконную рубку лесных насаждений, сообщает пресс-служба МВД Бурятии."Всего «черный лесоруб» неправомерно заготовил 11 сосен, что составляет около восьми кубометров. Полицейскими у него изъяты бензопила и незаконно добытая древесина. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 155 тысяч рублей", - добавили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии