Жителя Бурятии отправили в колонию за насилие над полицейским

Во время проверки неблагополучной семьи сельчанин напал на правоохранителя





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Бичурского района, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2020 года сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних МВД совместно с представителем районной комиссии по делам несовершеннолетних проводилась проверка по сообщению о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В ходе обследования семьи, находящейся в социально опасном положении, знакомый хозяина дома применил в отношении полицейского насилие, не опасное для жизни и здоровья.Суд признал мужчину виновным и приговорило к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pixabay.com