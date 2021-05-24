В Бурятии пьяный водитель устроил лобовое столкновение

В аварии пострадали два человека





В субботу вечером на 61-м км автодороги «Гусиноозерск – Петропавловка - Закаменск» в Селенгинском районе произошло ДТП. 59-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль «Шкода Рапид».

В результате аварии 60-летний водитель и 59-летняя пассажирка «Шкоды» получили травмы и были госпитализированы.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель «Тойоты» был пьян. Результат освидетельствования составил 1.08 мг/л.Еще одно ДТП с пострадавшим произошло в субботу ночью в Улан-Удэ. На ул. Авиационная 22-летняя женщина за рулем «Тойоты Приус» не справилась с управлением и врезалась в электроопору. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир машины. Подросток госпитализирован в ДРКБ.Фото: ГИБДД Бурятии