В Бурятии из-за пожара две семьи остались без крыши над головой

Одна из них многодетная





В селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района произошел пожар на территории двух частных домовладений. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия огнеборцев горела кровля двухквартирного дома и надворные постройки.

Из-за плотной застройки, большого количества горючих материалов на месте пожара и ветра пламя быстро распространялось. Также тушение осложнялось обшивкой части дома металлосайдингом.Ликвидация открытого горения продолжалась почти два часа. В результате огнем уничтожен двухквартирный дом, баня, курятник, дровяник и автомобиль. Предположительно, причиной возгорания могло стать неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.Две оставшиеся без крова семьи, одна из которых с тремя детьми, размещены у родственников.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС