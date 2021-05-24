Жительница Бурятии не заметила, что в ее квартире горит балкон

О пожаре женщина узнала только от прибывших огнеборцев





23 мая в селе Хоринск произошел пожар на балконе первого этажа трехэтажного дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия огнеборцев на балконе горели вещи. Пока пожарные ликвидировали возгорание, начальник караула эвакуировал из квартиры женщину и троих детей, которые не знали о пожаре.







В результате пожара огнем повреждены домашние вещи. Предположительно, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении.





Фото: «Номер один», Республиканское агентство ГО и ЧС