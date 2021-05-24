В Улан-Удэ нашли пенсионерку, пропавшую после конфликта в семье

После ухода из дома пожилая женщина жила у своей подруги





В Улан-Удэ найдена 66-летняя горожанка, которая 8 мая ушла из дома на улице Тверской и не вернулась. Заявление от родственников о ее пропаже поступило в полицию 16 мая. Причиной ухода пенсионерки стал конфликт в семье.

«22 мая жительница поселка Горький, увидев расклеенные добровольцами «Лиза Алерт» листовки о розыске пенсионерки, позвонила по указанному в них номеру телефона и сообщила о местонахождении знакомой ей пропавшей женщины. Как выяснилось, со времени ухода она проживала в поселке у своей подруги. С ней все в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.