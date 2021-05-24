В Улан-Удэ руководителю школы, где насиловали детей, не удалось обжаловать приговор

Зная о творящихся безобразиях и.о. директора не предпринимала никаких мер
Верховный суд Бурятии оставил без изменений приговор Октябрьского райсуда Улан-Удэ в отношении бывшего и.о. директора специальной коррекционной образовательной школы №2 Улан-Удэ (СКОШИ №2) Альбины Сахаровской по делу о насилиях над детьми-инвалидами. Напомним, ее признали виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и приговорили к одному году условно. По версии обвинения, достоверно зная, что в подведомственном ей учреждении происходят насилия в отношении несовершеннолетних, она не предприняла необходимых мер для пресечения преступлений.
Как ранее сообщал «Номер один», серьезные проблемы в улан-удэнской СКОШИ №2 начались в 2017 году, когда в спецшколу из Закаменского района перевели тогда еще 12-летнего ребенка. Мальчик страдал легкой формой олигофрении, по некоторым данным, в детстве сам подвергался жестокому обращению, рано оставшись без родителей. Над подростком взяла опекунство его старшая сестра, однако у нее были собственные малолетние дети и женщина не смогла справиться с его воспитанием. Она отправила его в спецшколу №2.
Почти сразу же мальчик начал проявлять агрессию против своих более слабых и больных сверстников. И, не встречая должной реакции со стороны руководства школы, постепенно превратился в малолетнего хулигана. Бил детей, угрожал, требовал, чтобы ему приносили деньги и сигареты. А затем перешел к насилиям в отношении более слабых подростков. Воспитатели регулярно информировали руководство о бесчинствах подростка, однако должных мер не предпринималось.
К тому же сама школа в этот период фактически оказалась без руководства. В ноябре 2017-го скоропостижно ушел из жизни директор Виктор Воропаев, а новый руководитель Амгалан Аюшеев возглавил ее лишь в апреле 2018 года. В этот период исполняла обязанности руководителя замдиректора школы Альбина Сахаровская. И именно в этот же период полицией и СУ СКР по Бурятии было установлено как минимум два факта насилий со стороны мальчика в отношении двух учеников школы.
Причем воспитатели регулярно направляли докладные записки руководству, однако должных мер со стороны и.о. директора не предпринималось.
Лишь когда в школе был назначен новый директор Амгалан Аюшеев, а мать одного из пострадавших подростков сообщила ему, что забирает ребенка из школы и едет писать заявление в МВД, Аюшеев успел первым позвонить в полицию. Далее после нескольких публикаций в «Номер один» к расследованию подключился и Следком. Неадекватного подростка к этому моменту выселили из общежития, а затем направили в специнтернат. Однако дать хода делу в отношении малолетнего насильника не удалось - он еще не вступил в тот период в возраст привлечения к уголовной ответственности.
В итоге за все пришлось отвечать руководителю организации, допустившей данную ситуацию. В 2019 году Альбину Сахаровскую отстранили от должности замдиректора школы в связи с возбуждением против нее уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и в том же году дело передали в суд. Однако в связи с пандемией суд вынес приговор лишь в конце февраля 2021 года, приговорив ее к году условно и запретив занимать руководящие должности в течение одного года.
Альбина Сахаровская пыталась обжаловать приговор в Верховном суде Бурятии, но безрезультатно. Вышестоящая инстанция оставила его без изменения.
Фото: «Номер один»
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