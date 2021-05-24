Четверых жителей Бурятии будут судить за жестокое убийство

Молодчики до смерти забили парня и сбросили его тело в Байкал





На рассмотрение Верховного суда Бурятии поступило уголовное дело в отношении четырех жителей города Бабушкин, среди которых двое несовершеннолетних. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Преступление было совершено в ночь с 27 на 28 марта прошлого года. По версии следствия, компания молодых людей распивала спиртное в доме одного из них. За выпивкой друзья заговорили об общем знакомом, к которому у каждого из них были свои претензии. Молодые люди решили переговорить с ним немедленно.Той же ночью друзья отправились к парню домой и вызвали его на разговор. Тот согласился пойти с ними, не зная, что дает согласие на верную смерть. Подельники привели его в дом, где сначала начали разговор, а затем перешли к рукоприкладству.Все четверо молодчиков то поочередно, то совместно избивали жертву. Били по голове, телу, жизненно важным органам. После этого попытались задушить раненого. В результате долгой и мучительной экзекуции молодой человек скончался. Когда подельники поняли, что парень не дышит, решили избавиться от тела.Они связали труп, упаковали его и вывезли с помощью подручных средств, в том числе тележки и саней, на лед Байкала. Там достаточно далеко от берега сделали прорубь, привязали к трупу камни и скинули в воду.Вскоре в полицию обратился мужчина, заявив о безвестном исчезновении сына. Сотрудники начали его поиски и вышли на компанию молодых людей. Свою вину они отрицали, но силовикам все-таки удалось найти труп убитого. Для поисков и извлечения тела пришлось привлечь специалистов поисково-спасательных отрядов.Всех четверых обвиняемых взяли под арест. Они перекладывали вину друг на друга, всячески пытаясь уйти от ответственности. Тем не менее, следствию удалось собрать достаточную доказательную базу для предъявления им обвинения в убийстве, совершенном группой лиц.Фото: «Номер один»