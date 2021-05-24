В Улан-Удэ молодой человек обворовал администратора кафе

Росгвардейцы задержали воришку недалеко от заведения



Недавно сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали по сигналу тревоги в кафе в центре города. К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор заведения и рассказала, что во время закрытия неизвестный совершил кражу сотового телефона стоимостью 8 тысяч рублей.



- Правоохранители, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемого. В ходе отработки прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны по приметам задержали на Театральной площади молодого человека, - рассказали в Росгвардии Бурятии.



Подозреваемым оказался 24-летний улан-удэнец. В преступлении молодой человек сознался и вернул украденное владельцу. Как выяснилось, парень под надуманным предлогом вернулся в кафе и похитил со стола мобильный администратора. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.





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