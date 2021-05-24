В Бурятии за смерть пожарного при спасении кошки ответит его начальник

Огнеборец погиб от удара током





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего начальника пожарной части в поселке Заиграево. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, утром 14 ноября 2020 года по звонку местной жительницы начальник части вместе с подчиненными водителем и пожарным выехал к одному из жилых домов для спасения кошки с электроопоры. На месте сотрудники установили лестницу, после чего пожарный поднялся по ней к вершине столба, где находилось животное.«Перед проведением спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередач, не уведомил представителей районных электросетей и не сделал заявку на отключение электроэнергии. Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода линии электропередач, получил удар током и упал с высоты вниз. От полученных повреждений 22-летний молодой человек через непродолжительное время скончался», - сообщили в Следственном комитете.В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com