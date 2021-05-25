В Бурятии пенсионерка на «Ладе» устроила ДТП с «БМВ»

Женщина нарушила правила маневрирования





Вчера около 6 часов вечера на ул. Ленина в селе Багдарин произошло ДТП. 64-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» при выполнении поворота налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю «БМВ».

В результате аварии пострадала водитель отечественного автомобиля, женщина госпитализирована с травмами.





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, при аналогичных обстоятельствах произошло ДТП в Бичуре. Там около 9 часов вечера 59-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», выполняя поворот налево, врезался в «Ниссан АД». В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы.





Фото: ГИБДД Бурятии

