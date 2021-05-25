Жительницу Улан-Удэ ограбили в подъезде собственного дома

Преступник зашел за женщиной в лифт и напал на нее





Днем 10 мая в полицию Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от 56-летней горожанки. Женщина рассказала, что ночью на такси возвращалась из кафе, где отдыхала с друзьями. У дома она заметила незнакомца, который вместе с ней зашел сначала в подъезд, а затем и в лифт.

В лифте, когда она уже заступила на площадку, злоумышленник выхватил из ее рук пакет с дамской сумкой и продуктами питания. Пакет порвался, и грабитель, схватив с пола сумку, убежал. В сумочке находились телефон, банковские карты, 600 рублей, личные документы и ключи от квартиры. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.«В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник - ранее неоднократно судимый 34-летний улан-удэнец - задержан. Чужими банковскими картами он успел оплатить покупки в магазинах на общую сумму около трех тысяч рублей, телефон потерял, а от остального имущества избавился. Нигде не работает», - сообщили в МВД Бурятии.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «грабеж» и «кража». В связи с наличием непогашенной судимости и отсутствием постоянного места жительства мужчина заключен под стражу.Фото: pixabay.com