В Бурятии ищут пропавшего мужчину с татуировкой в виде кельтского узора

Ночью сельчанин ушел из дома друга, но домой не вернулся





В Бурятии полицейские разыскивают 39-летнего жителя поселка Наушки Кяхтинского района Александра Серебреникова. Ночью 4 мая он вышел от друга, у которого находился в гостях, но домой не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные коротко стриженные, глаза карие.Особые приметы: татуировка в виде кельтского узора и солнышка на левом плече, татуировка в виде звезды на левом запястье.Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, джинсы синие, кроссовки черные.При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9021) 62-44-72, 8 (950) 393-49-00, 8 (30142) 91-2-00 или 102 (112).