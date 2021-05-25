В Улан-Удэ момент убийства молодого человека попал на видео

Сыщикам потребовалось полторы недели, чтобы схватить подозреваемого





Следственный комитет Бурятии сообщил о раскрытии убийства 22-летнего парня, случившегося вечером 13 мая в Улан-Удэ. Спустя полторы недели силовики задержали 36-летнего подозреваемого, который уже дал признательные показания.

По данным следствия, вечером 13 мая в ходе произошедшей ссоры возле одного из увеселительных заведений на улице Гагарина пьяный мужчина ударил ножом в шею знакомого молодого человека, после чего скрылся. Очевидцы стали оказывать потерпевшему первую помощь и затем передали его прибывшей медицинской бригаде. Однако, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался в больнице.











Полторы недели обвиняемый скрывался в пустующем доме своего знакомого в микрорайоне «Забайкальский». Однако ходе проводимых следственно-оперативных мероприятий сыщикам удалось выйти на след злоумышленника и задержать его.Как сообщили в Следственном комитете, после задержания мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, а также показал тайник, где спрятал нож и окровавленную одежду. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.Фото и видео: Следственный комитет Бурятии