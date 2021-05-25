В Улан-Удэ семья из Забайкальского края потеряла ребенка

На одинокого плачущего малыша обратил внимание военный





Вчера вечером в Росгвардию Бурятии поступил вызов из магазина на пр. Строителей в Улан-Удэ. Прибывшей группе задержания администратор объяснила, что мужчина в военной форме привел к ним потерявшегося ребенка.

Пока росгвардейцы расспрашивали плачущего малыша, поступила ориентировка о пропаже ребенка в торговом центре на ул. Жердева. Дождавшись взволнованных родителей, сотрудники вневедомственной охраны передали им мальчика.Как выяснилось, семья недавно переехала из Забайкальского края в Улан-Удэ. В торговом центре родители упустили пятилетнего сына из виду. Мальчик самостоятельно вышел на улицу и дошел до соседнего квартала. Там его заметил проходивший мимо военный и отвел в ближайший магазин. Сам же мужчина поспешил в военную часть на службу.Однако после неравнодушный военный вернулся, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке и его передали родителям, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии