В Бурятии окурок стал причиной пожара в лесу

Нарушители противопожарного режима заплатят более 130 тысяч рублей штрафами



С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 60 очагов лесных пожаров, пройденная огнем площадь составила более 1000 га. Важно то, что в 70% случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.



За весь период сотрудники государственного пожарного надзора составили 92 протокола. В частности, на прошлой неделе в Хоринском районе к ответственности привлечен очередной нарушитель особого противопожарного режима, который по неосторожности стал виновником лесного пожара, бросив горящий окурок сигареты на лесную подстилку. Общая сумма штрафов по административным правонарушениям физических лиц составила почти 135 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает гражданам, что на территории республики действует особый противопожарный режим.



- В указанный период действует запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями, - сообщили в МЧС Бурятии.





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