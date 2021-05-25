Желающие быстро разбогатеть жители Бурятии отдали мошенникам 5 миллионов

Сельчанин пытался заработать на акциях, а улан-удэнка – на операциях с криптовалютой





24 мая в полицию Бурятии поступило заявление от 37-летнего жителя Заиграевского района о том, что он стал жертвой мошенников. Злоумышленникам мужчина перечислил в общей сложности 3,5 миллиона рублей.

Потерпевший рассказал, что в одной из популярных соцсетей увидел рекламу банка о возможности дополнительного заработка на инвестициях. Гражданин заполнил и отправил заявку с указанием своего номера телефона.Через некоторое время ему позвонил, якобы, сотрудник брокерской организации. Он объяснил, что, вкладывая деньги в акции, зарабатывая на купле-продаже валют, можно получить колоссальный доход и предложил услуги компании. Все, что требовалось от гражданина, перейти на сайт по ссылке, зарегистрировать личный аккаунт и перечислять на указанный счет деньги для их участия в дальнейших сделках.Сотрудник фирмы обещал: благодаря грамотно организованной работе специалистов в течение короткого времени клиент сможет вывести накопления, в два раза превышающие вложенные.В течение двух с половиной недель сельчанин, видя в личном кабинете, какой приход дают вложения, переводил на счет всё большие суммы: он и его близкие оформили несколько кредитов. Общая сумма «пущенных в оборот средств» достигла 3,5 миллиона рублей.Однако вывести деньги из системы – ни свои, ни, якобы, заработанные – гражданин не смог: все сделки оказались заблокированными. Тогда мужчина понял: под личиной брокеров скрывались мошенники.Жертвой аналогичного обмана стала и 23-летняя жительница Советского района Улан-Удэ, пытавшаяся заработать, в том числе, на операциях с криптовалютой. За полторы недели «обучения у специалистов» и «участия в сделках» она вложила, а затем лишилась более 1,5 миллиона взятых в кредит средств.МВД Бурятии просит жителей республики проявлять максимум бдительности и не поддаваться на сомнительные, обещающие легкую и быструю прибыль предложения.Фото: «Номер один»