В Бурятии следователи просят помощи в поисках пропавшей женщины

Сельчанка ушла из дома летом прошлого года и не вернулась



В Бурятии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «убийство», по факту безвестного исчезновения 39-летней Ирины Рекуновой.



«В ходе следствия установлено, что 19 июля 2020 года женщина ушла в неизвестном направлении из дома по адресу: с. Хонхолой Мухоршибирского района, ул. Советская д. 18. До настоящего времени место ее нахождения не установлено», - сообщили в Следственном комитете.



Следователи просят всех граждан, кому известны любые сведения о местонахождении Рекуновой или обстоятельствах ее исчезновения, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (30143) 21-1-80 (Мухоршибирский межрайонный следственный отдел).



Данные о пропавшей женщине:



Рекунова Ирина Николаевна, 09.03.1982 года рождения, уроженка с. Иннокентьевка Кижингинского района Бурятской АССР.



Приметы: европейской внешности, на вид около 45-50 лет, рост около 168 см., среднего телосложения, волосы русые до плеч, лицо прямоугольной формы. Злоупотребляла спиртными напитками.



Особые приметы: имеется татуировка на плече в виде сердца со стрелой; имеется шрам на животе от кесарева сечения; отсутствовала часть передних зубов; кривая переносица носа, образованная в результате перелома носа; в области левой скулы от глаза в сторону щеки имеется шрам длиною около 3 см.; в области правой щеки имеется шрам от ожога.



Была одета: в джинсы синего цвета, мастерка темного цвета, в кроссовках серого цвета.



Характерные черты поведения: легко вступает в контакт с незнакомыми ей людьми, может представиться другим именем. При себе каких-либо документов, а также предметов, представляющих какую-либо материальную ценность и драгоценностей, не имела.

