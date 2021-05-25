В Бурятии перевозили пассажиров на аварийном автобусе

Водитель «починил» транспорт, переставив номера с нового автобуса



В Северо-Байкальском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя, перевозившего пассажиров на аварийном рейсовом автобусе. 44-летний водитель автобуса «Asia Cosmos» следовал по маршруту «Нижнеангарск – Северобайкальск».



- При проверке выяснилось, что водитель управлял транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Также установлено, что владелец автобуса переставил государственные регистрационные знаки со сломанного транспортного средства на новое, - рассказали в МВД Бурятии.



В отношении нерадивого водителя составили административные материалы. Теперь он рискует лишиться прав на срок от 6 до 12 месяцев.



Кроме того, к административной ответственности будет привлечено должностное лицо, ответственное за выпуск на линию автобуса, водитель которого установил подложные регистрационные знаки.







фото: МВД Бурятии