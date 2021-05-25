25.05.2021
В Бурятии задержали двух преступников, находившихся в федеральном розыске

В Бурятии задержали двух преступников, находившихся в федеральном розыске

Один из мужчин почти 5 лет скрывался в районах республики

Сотрудники отдела розыска УФСИН России по Бурятии задержали двоих осужденных, уклонявшихся от отбывания наказания и находившихся в федеральном розыске.

Один из осужденных в течение 5 лет скрывался от уголовно-исполнительной инспекции в различных районах республики. Второй же находился в розыске 6 лет и скрывался за пределами Бурятии. Как выяснилось, мужчина был в бегах в Красноярском крае. 

- Сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по РБ совместно с сотрудниками ГУФСИН России по Красноярскому краю установлено местонахождение данного гражданина в Красноярске, - рассказали в ведомстве.

В данный момент оба задержанных находятся под стражей.


фото: pixabay.com
розыск УФСИН России по Бурятии
^