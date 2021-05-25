В Улан-Удэ будут судить бездомного, убившего женщину кирпичом

Тело убитой лишь спустя неделю обнаружили случайные прохожие





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего бездомного мужчины, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, 28 марта около полудня обвиняемый повстречал возле продуктового магазина незнакомую женщину. Купив спиртное, они вдвоем пришли в заброшенное здание на территории бывшей промышленной базы на улице Трактовая в Улан-Удэ, где стали употреблять алкоголь. Затем между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил кирпич и с силой нанес им несколько ударов по голове своей жертвы. От полученных повреждений 44-летняя потерпевшая скончалась. После этого обвиняемый прибрался на месте преступления и скрылся. Тело потерпевшей лишь спустя неделю обнаружил случайный прохожий.«Отдаленность, захламленность и безлюдность места преступления, отсутствие улик и очевидцев не позволили раскрыть убийство по горячим следам, но кропотливая работа по делу не прекращалась. Повсеместно изымались записи систем видеонаблюдения за прошедшие несколько недель, их массив детально изучался, пока не удалось обнаружить на одной из них изображение потерпевшей вместе с незнакомым мужчиной. По другим записям удалось отследить их путь до продуктового магазина, где мужчина приобрел спиртное. Далее они проследовали в сторону промзоны, где позднее обнаружено тело потерпевшей. Уже к концу месяца личность мужчины удалось установить в ходе подворовых и поквартирных обходов, во время которых несколько местных жителей опознали в спутнике потерпевшей бездомного, обитавшего в коллекторах расположенной рядом теплотрассы. После этого произведено его задержание», - рассказали подробности дела следователи.В настоящее время уголовное дело в отношении бездомного направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии