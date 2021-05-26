В Бурятии посадили «черного лесоруба»

Также осужденный должен компенсировать причиненный ущерб





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Новоильинска, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2020 года ранее судимый местный житель приехал на автомашине ЗИЛ-131 в лесной массив вблизи села Горхон Заиграевского района. Там он незаконно нарубил сосен, причинив ущерб на сумму свыше 190 тыс. рублей.Суд признал мужчину виновным и, с учетом непогашенной судимости, приговорил его к 2 годам 1 месяцу колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.Фото: «Номер один»