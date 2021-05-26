Два человека погибли при столкновении мотоцикла и иномарки в Бурятии

У мотоциклиста не было водительских прав





Смертельное ДТП произошло около 22 часов на автодороге «Гусиноозерск - Петропавловка – Закаменск» в 20 км от села Новоселенгинск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, мотоцикл «Рейсер» под управлением 54-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Тойота Спринтер».

В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, его 34-летний пассажир умер в больнице. В ГИБДД отметили, что у байкера не было водительских прав, а мотоцикл не имел госномеров.В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.Фото: ГИБДД Бурятии