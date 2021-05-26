В пригороде Улан-Удэ произошел потоп

В Гурульбе вода затопила улицу





Вчера вечером вода затопила одну из улиц в поселке Гурульба. О происшествии сельчане сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».

«Машинам вообще не проехать. Это кошмар какой-то! Приехали после работы, а вместо дороги река», - рассказала автор видео.







В МЧС Бурятии информацию о подтоплении улицы подтвердили.«На место выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Бурятии и рабочая группа администрации Иволгинского района. На месте выявлено, что в результате обильного снеготаяния произошло частичное подтопление проезжей части по улице Мира. Для отвода воды силами местной администрациии и жителей произведена работа по обустройству отводного канала вдоль улицы Мира. Осуществляется мониторинг обстановки, ситуация находится на контроле», - сообщили в МЧС.Фото: скриншот видео паблика «Весь Улан-Удэ»