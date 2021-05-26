В Улан-Удэ девушка упала с Селенгинского моста

На месте происшествия работают спасатели





Как сообщили в МВД Бурятии, сегодня утром молодая девушка упала с Селенгинского моста.



- Сегодня в районе 5 утра на телефон «02» поступило сообщение о том, что произошло падение девушки с моста, - сообщили в МВД Бурятии.



На данный момент на месте работают сотрудники Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службы. Тело девушки пока не найдено. Как сообщают пользователи в местном паблике «Весь Улан-Удэ», ей было 19 лет.





фото: "Номер один"