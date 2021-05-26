Жительница Бурятии успела выбежать из загоревшегося дома

Огонь полностью уничтожил жилище





В ночь с 25 на 26 мая в селе Карымск Прибайкальского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев горела веранда дома, пламя распространилось на основные конструкции строения. Тушение пожара осложнял сильный ветер.

На полную ликвидацию открытого горения потребовалось около часа. В результате пожара дом выгорел изнутри, уничтожена кровля.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрооборудования на веранде. К счастью, при пожаре никто не пострадал: хозяйка проснулась от запаха дыма и эвакуировалась. Она размещена у родственников.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС