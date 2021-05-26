В Улан-Удэ разбойники с ножом напали на студента

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам





Ночью 25 мая в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о разбойном нападении от 20-летнего студента одного из колледжей города. Взволнованный молодой человек сообщил, что ночью двое незнакомых пьяных мужчин зашли в его незапертое жилище. Разбудив молодого человека, злоумышленники, угрожая ножом, стали требовать продукты. Однако студент сумел вырваться, убежать из квартиры и вызвать полицейских.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые местные жители 32 и 22 лет. Злоумышленники задержаны по горячим следам в квартире одного из них. У подозреваемых изъяты нож и часть похищенных продуктов.Задержанные пояснили, что совершению преступления способствовало распитие спиртного. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com