В Бурятии началось оглашение приговора Баиру Жамбалову

Общаться с журналистами подсудимый не стал





Сегодня в 14.00 в Прибайкальском райсуде Бурятии началось оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-вице-спикера Хурала и бывшего главного бурятского «единоросса» Баира Жамбалова.

У прибывшего на заседание Баира Жамбалова журналисты поинтересовались, надеется ли он на оправдательный приговор. Однако подсудимый не стал отвечать на вопросы.











Напомним, по версии следствия, 5 января 2020 года возле села Батурино политик насмерть сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую, после чего скрылся с места ДТП. В апреле того же года Баира Жамбалова задержали и поместили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Сам «единоросс» своей вины не признает, утверждая, что в момент ДТП за рулем внедорожника был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.Ранее гособвинитель попросил суд признать Жамбалова виновным и по совокупности преступлений приговорить его к 10 годам 3 месяцам колонии общего режима.Фото и видео: «Номер один»