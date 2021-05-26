Максим Бурчевский: «Приговор слишком мягкий»

Отец погибшей девушки не доволен решением суда





- Приговор, конечно, слишком мягкий, колония-поселение. Надеялись, что хотя бы будет колония общего режима. Если учесть домашний арест, получается, он уже треть срока отбыл. Конечно, будем обжаловать. Это для нас не результат. 8 лет общего режима, это бы устроило нашу семью, - прокомментировал Максим Бурчевский, отец погибшей 17-летней Галины.