Свидетелям по делу Баира Жамбалова грозит уголовное преследование

Если обвинительный приговор устоит, их привлекут за дачу ложных показаний
Бизнесмену Галусту Пилосяну, а также еще ряду свидетелей по громкому уголовному делу Баира Жамбалова, грозит уголовное преследование. Их могут привлечь за дачу заведомо ложных показаний в ходе следствия и суда, сообщили в Следственном комитете Бурятии. Однако случится это только после вступления приговора в законную силу.
Напомним, спустя после ДТП возле села Батурино, где погибла 17-летняя Галина Бурчевская, в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что это он находился за рулем внедорожника. Однако следствие опровергло его версию, придя к выводу, что в момент ДТП автомобилем управлял Баир Жамбалов.
Как уже сообщал «Номер один», сегодня суд признал Баира Жамбалова виновным и, с учетом пожилого возраста и положительных характеристик, приговорил его к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. Причем честь срока бывшему вице-спикеру Хурала «скостят» за счет пребывания под домашним арестом.
Фото: «Номер один»
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