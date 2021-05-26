Свидетелям по делу Баира Жамбалова грозит уголовное преследование

Если обвинительный приговор устоит, их привлекут за дачу ложных показаний





Бизнесмену Галусту Пилосяну, а также еще ряду свидетелей по громкому уголовному делу Баира Жамбалова, грозит уголовное преследование. Их могут привлечь за дачу заведомо ложных показаний в ходе следствия и суда, сообщили в Следственном комитете Бурятии. Однако случится это только после вступления приговора в законную силу.