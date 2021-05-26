Баир Жамбалов вновь заявил о своей невиновности

Общаться с журналистами политик отказался
Сегодня после оглашения приговора бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии Баиру Жамбалову журналисты попытались задать вопросы осужденному политику. Однако тот отказался от общения со СМИ, быстрым шагом проследовав к своей машине. Единственное, что сказал Баир Жамбалов: «я не был за рулем той машины».
Напомним, сегодня суд признал Баира Жамбалова виновным и, с учетом пожилого возраста и положительных характеристик, приговорил его к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. Причем честь срока бывшему вице-спикеру Хурала «скостят» за счет пребывания под домашним арестом.
Фото и видео: «Номер один»
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