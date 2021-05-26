В Улан-Удэ молодежная банда похищала катализаторы с дорогих кроссоверов

Похищенные детали содержали драгоценные металлы





В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в кражах автомобильных катализаторов. Силовую поддержку полицейским оказали бойцы СОБРа.

Сейчас злоумышленники проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.









Как сообщили в МВД Бурятии, по ночам трое горожан в возрасте от 19 до 22 лет похищали с дорогостоящих кроссоверов, припаркованных во дворах многоквартирных домов, части выхлопной системы с содержащимися в них драгоценными металлами. Злоумышленники передвигались на арендованных авто и за ночь обычно совершали по две кражи. Катализаторы в последующем они продавали скупщику.«Полицейские установили причастность фигурантов к семи подобным кражам и в одном случае – хищению аккумулятора с грузовой автомашины. Все преступления были совершены в Октябрьском и Железнодорожном районах Улан-Удэ в течение двух майских недель. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей», - рассказали в МВД.Один из подозреваемых – 20-летний улан-удэнец – ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Свою вину злоумышленники признали. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под подпиской о невыезде. Также установлено лицо, которому подозреваемые сбывали похищенное.Фото и видео: МВД Бурятии