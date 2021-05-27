27.05.2021
В Бурятии девочка-подросток получила травмы в ДТП

В Бурятии девочка-подросток получила травмы в ДТП

На федеральной трассе столкнулись два автомобиля

Вчера днем на 296-м км федеральной трассы «Байкал» произошло ДТП. 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл», ехавший со стороны Иркутска, в районе поселка Сухой Ручей при повороте налево совершил столкновение с попутно идущим автомобилем «Тойота Хайс».


Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии 13-летняя пассажирка «Тойоты» получила травмы и была госпитализирована.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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