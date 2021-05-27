В Бурятии девочка-подросток получила травмы в ДТП

На федеральной трассе столкнулись два автомобиля





Вчера днем на 296-м км федеральной трассы «Байкал» произошло ДТП. 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл», ехавший со стороны Иркутска, в районе поселка Сухой Ручей при повороте налево совершил столкновение с попутно идущим автомобилем «Тойота Хайс».







Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии 13-летняя пассажирка «Тойоты» получила травмы и была госпитализирована.Фото: ГИБДД Бурятии