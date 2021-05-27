В Бурятии банда «черных лесорубов» нарубила сосен на 4 млн рублей

Организованную преступную группу создал неоднократно судимый сельчанин





В Бурятии передают в суд уголовное дело в отношении пятерых жителей Прибайкальского района, обвиняемых 5 эпизодах незаконной рубки леса в особо крупном размере и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины.

«В марте прошлого года у ранее неоднократно судимого жителя села Покровка сложился умысел на осуществление незаконных рубок леса для дальнейшего сбыта заготовленной древесины и извлечения преступного дохода. Для исполнения задуманного он привлек 4 жителей района, создав тем самым организованную преступную группу, которая за март-апрель 2020 года совершила незаконные рубки более 170 куб.м. сосны, причинив ущерб государству почти на 4 млн. рублей. После чего преступниками древесина реализовывалась», - сообщили в прокуратуре Бурятии.В ходе расследования дела полицейские изъяли у обвиняемых трактор, грузовые автомобили, бензопилы, а также более 50 куб.м. незаконно добытой древесины, которую злоумышленники не успели сбыть.Фото: «Номер один»