Мать погибшего в Бурятии пожарного: «Не могу поверить, что моего сыночка больше нет»

Спустя полгода после трагедии женщина так и не пришла в себя





23 мая – траурный день для Натальи Николаевны из Заиграево. Ровно полгода назад в результате несчастного случая погиб ее сын, 22-летний Иван Новолодский, служивший пожарным в местной части. В тот день парень снимал со столба кошку, когда получил сильный удар током и упал с восьмиметровой высоты вниз. Несколько дней молодой пожарный боролся за жизнь, но травмы от падения оказались сильнее. После смерти сына убитая горем мать столкнулась с невыносимой несправедливостью: вместо соболезнований ей по сей день кидают в лицо упреки, что Иван сам виноват в своей смерти.

Примерно на уровне восьми метров Иван, держась одной рукой за лестницу, попытался второй снять кошку со столба. Но животное отпрянуло от него, и он приблизился к деревянной опоре, при этом, видимо, коснулся животом высоковольтной линии. Парень получил удар током и вскрикнул, коллеги увидели, что сквозь его правый резиновый сапог в лестницу летят искры. Буквально через пару секунд Ивана откинуло силой тока в сторону и он упал с лестницы на землю спиной вниз.







Утром 14 ноября прошлого года Иван, как обычно, отправился на суточное дежурство, а через два часа к дому его матери приехал один из руководителей пожарной части. Он сообщил Наталье Николаевне, что ее сын лежит в тяжелом состоянии в городской больнице. Что случилось, почему и как все произошло – ничего не объяснил.- Он передал мне телефон сына, - тихо вспоминает мать, - сказал, что на нем стоит блокировка, потому он не смог его открыть. Дескать, из-за этого ему пришлось лично ко мне ехать. Сказано это было с такой небрежной интонацией… Он уехал, а я еле-еле дошла до дома, руки тряслись. Смогла набрать номер дочери, остальное все как в тумане. Она потом и в «пожарку» звонила узнать, и в больницу. Я и по сей день чувствую себя плохо, только что выписалась из больницы. Не могу поверить, что моего сыночка больше нет…Иван служил во Владивостоке в морской пехоте. После армии вернулся домой, устроился в пожарную часть. Через год решил вернуться во Владивосток, но через несколько месяцев из-за пандемии молодой человек вынужден приехать домой, в Заиграево. Здесь Иван почти сразу вышел на работу в пожарную часть (ПЧ-19). Был и начальником караула, и командиром отделения, но его привлекала активная работа, потому он перевелся на должность пожарного.Судьбоносный звонок на пульт связи пожарной охраны поступил в 9.29 утра – жительница поселка рассказала, что на заднем дворе по улице Заводской на электроопоре третий день сидит кошка и не может самостоятельно спуститься вниз. Находящийся на пульте связи сотрудник доложил о сообщении руководству - начальнику пожарной части.Несмотря на то, что ни в одном нормативном документе Государственного казенного учреждения РБ «Противопожарная служба РБ» не прописано об обязанности ведомства спасать животных, начальник распорядился ехать снимать со столба кошку. Позже при расследовании этого несчастного случая комиссией при Гострудинспекции руководитель ПЧ-19 пояснил, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники пожарной части работают по приказам МЧС. То есть, получается, негласно исполняют обязанности спасателей.В 9.30 утра отделение в составе начальника ПЧ-19, пожарного Новолодского и водителя «ЗИЛа» отправились к месту выезда. Там оказалось, что столб – это электроопора под напряжением 10 тыс. вольт. Пока суть да дело, сотрудники пожарной части развернули выдвижную лестницу длиной в девять метров и приставили ее к электроопоре. Установили ее с той стороны столба, где проходила всего одна линия электропередач.Из протокола опроса начальника ПЧ-19 следует, что по приезде он начал звонить в пожарную часть, чтобы диспетчер предупредил дежурного электромонтера Заиграевского РЭС и тот отключил бы высоковольтную линию от тока. С его слов, пока он звонил, Иван якобы уже поднялся наверх. «Остановить Новолодского было невозможно», - уверял руководитель, ссылаясь на то, что сотрудники пожарной части регулярно проходят тренировки на скорость подъема по лестнице. Окликать его он тоже не стал, потому что, дескать, Иван был на большой высоте, мог испугаться и прикоснуться к высоковольтной линии, говорится в Акте о несчастном случае на производстве.Напарники сразу же подбежали к коллеге, его лицо было синим. Руководитель проверил пульс - сердце билось, но дыхания не было. Когда по вызову прибыла скорая, фельдшер пояснила, что пострадавший находится в коме, поэтому решено было отправить крайне тяжелого пациента в городскую больницу.Иван Новолодский получил множественные переломы черепа с переходом на основание, компрессионные переломы позвонков, ушиб грудной клетки, легких, сердца, электроожог передней брюшной стенки. Молодое сердце билось еще девять дней, а 23 ноября парень, не приходя в себя, скончался.- Я была на работе, когда мне об этом сообщили. В голове все спуталось, страшнее минут в моей жизни еще никогда не было. Я смутно помню похороны, ребята с «пожарки» помогали. Извинений со стороны начальства нашей пожарной части не было, только на суде извинения принесло руководство городского управления, - сетует мать.После происшествия Государственная инспекция труда РБ начала расследование. Сотрудники ведомства исследовали обстоятельства несчастного случая, опросили очевидцев трагедии, изучили условия труда и сведения о проведении инструктажей об охране труда.По итогу комиссия пришла к выводу, что в действиях Ивана Новолодского не усматривается грубой неосторожности. В то же время члены комиссии установили - начальник пожарной части нарушил требования охраны труда. В частности, не обеспечил безопасность работников. Так, по приказу для сборки и установки выдвижной лестницы выделяется три человека, один из которых держит ее для подстраховки поднимающегося, а устанавливают только там, где исключено ее соприкосновение с линиями электропередач при наклоне или падении. Ничего этого проделано не было.Начальник пожарной части стал фигурантом уголовного дела, его Следственный комитет возбудил сразу после трагедии по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).Перед проведением спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередач, не уведомил представителей районных электросетей и не сделал заявку на отключение электроэнергии. Свою вину он признает, сообщили в Следственном комитете.Расследование дела окончено, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.- После смерти сына обвиняли, что он, дескать, самовольно полез на столб спасать кошку. Люди не понимают, что он действовал согласно должностной инструкции, исполнял приказ руководителя. Факт несчастного случая доказан, пусть все об этом знают, - делится Наталья Николаевна.Мать и сестра погибшего парня обратились в суд с иском к ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» и попросили взыскать с ведомства компенсацию причиненного им морального вреда. Представители ответчика настаивали, что Иван сам допустил грубую неосторожность, однако судья их доводы нашел несостоятельными. Суд удовлетворил исковые заявления женщин частично - обязал взыскать в пользу матери и сестры по 300 тыс. рублей каждой в качестве компенсации морального вреда.- Мы с этим не согласились и обжаловали решение Заиграевского райсуда, - сообщает адвокат Валерий Халматов. – Сумма, взысканная судом, слишком мизерная, если учесть, что родные потеряли близкого человека. Мать лишилась единственного сына, потеряла надежное плечо.В мае Иван планировал снова ехать во Владивосток, чтобы еще раз попытаться там обустроить свою жизнь. Он мечтал остаться жить на берегу Тихого океана, но судьба распорядилась иначе.- Мой сыночек жил со мной, своей семьи у него еще не было. Бывало, спрошу у него, когда надумает жениться, а он отвечал, что не раньше 25 лет. Ваня сначала хотел добиться чего-то в жизни, состояться, а уж потом обзаводиться семьей. Он был серьезным человеком, не пил, не гулял. А уж как обо мне заботился. Как я теперь без него?Что случилось с той кошкой, которую Иван пытался спасти со столба, доподлинно неизвестно. Говорят, она сама позже слезла вниз.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: из семейного архива Н.Н. Глухих