Житель Улан-Удэ спутал улицы и вместо развлечения с девушкой совершил кражу

Курьезное преступление раскрыли полицейские





В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего подозреваемого в краже из жилого дома.

Планируя продолжить знакомство, молодой человек приехал в дом, где, как он думал, проживает девушка. Зайдя в незапертое жилище, он обнаружил там спящих молодых людей и девушек. Не найдя своей новой знакомой, мужчина похитил из прихожей две женские сумки и вышел. Злоумышленник забрал из них деньги и беспроводные наушники, а сумки выбросил в соседнем дворе. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.









Как сообщили в МВД Бурятии, вечером 17 мая молодой человек познакомился с девушкой в одном из увеселительных заведений города. Уезжая домой на такси, новая знакомая назвала молодому человеку свой адрес. Однако пьяный мужчина не расслышал адрес и перепутал названия улиц.Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, отметили в МВД. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина уже раскаялся, признал вину и возместил ущерб.Фото и видео: МВД Бурятии