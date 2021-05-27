Убийца молодого парня в Улан-Удэ уже убивал

Мужчину взяли под стражу





22-летнего парня Железнодорожный районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу 36-летнего мужчины, который зарезал

Полторы недели обвиняемый скрывался в пустующем доме своего знакомого в микрорайоне «Забайкальский». Однако ходе проводимых следственно-оперативных мероприятий сыщикам удалось выйти на след злоумышленника и задержать его.









При избрании меры пресечения суд учел, что обвиняемый ранее уже был судим по статье «убийство» и отбывал наказание в местах лишения свободы, а после совершения преступления не оказал потерпевшему помощь и скрылся от правоохранительных органов.Напомним, вечером 13 мая в ходе произошедшей ссоры возле одного из увеселительных заведений на улице Гагарина пьяный мужчина ударил ножом в шею знакомого молодого человека, после чего скрылся. Очевидцы стали оказывать потерпевшему первую помощь и затем передали его прибывшей медицинской бригаде. Однако, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался в больнице.Фото: «Номер один»