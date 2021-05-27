В Улан-Удэ служебный пес Макс раскрыл преступление

Бурятский «Комиссар Рекс» нашел дом грабителя по запаху



23 мая в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение от 33-летней жительницы о краже. Женщина сообщила, что ночью кто-то утащил с ее ограды квадроцикл стоимостью 50 тысяч рублей.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа с инспектором-кинологом. Старший лейтенант полиции Антон Кузнецов пустил свою служебно-розыскную собаку Макса по следу.- Пес, пройдя по улице, привел правоохранителя к жилью неподалеку от дома заявительницы. Во дворе правоохранители обнаружили похищенную технику и вернули владелице, - рассказали в МВД Бурятии.Подозреваемым оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Ночью парень возвращался от знакомых. Проходя мимо соседского дома и зная, что у них есть квадроцикл, он решил угнать его потому что «устал идти пешком».- Зайдя в незапертую калитку, молодой человек выкатил транспортное средство из ограды дома и поехал к себе домой. Добравшись до дома, он закатил похищенный квадроцикл в ограду и лег спать, планируя позже покататься, - пояснили в МВД.В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».фото: МВД Бурятии