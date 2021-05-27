Житель Бурятии заживо сжег соседа

Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось





Жуткое преступление произошло 24 мая в селе Белоозерск Джидинского района Бурятии. Как сообщили в Следственном комитете, утром 24 мая в гости к 44-летнему мужчине пришел 41-летний сосед, и они вместе стали употреблять спиртное в летней кухне. Днем на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин дома схватил бутылку с бензином, облил собутыльника и затем, пытаясь запугать, стал подносить к нему горящую зажигалку.

Пропитанная горючей жидкостью одежда сразу вспыхнула и почти вся сгорела на теле потерпевшего. Хозяин дома пытался сбить пламя одеялом, затем водой, в это время его жена вызвала скорую. Обгоревшего мужчину госпитализировали, но из-за обширных ожогов врачам не удалось спасти ему жизнь.«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана после сбора всех доказательств на основании их объективной и всесторонней оценки», - сообщили в Следственном комитете.Фото: pixabay.com