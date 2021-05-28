В Бурятии осудили торговку катанкой

Пенсионерка дважды попалась на продаже спиртосодержащей продукции





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Курумканского района, обвиняемой в незаконной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, что в октябре 2020 пожилую женщину привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при продаже спиртосодержащей продукции. Однако пенсионерка продолжила продавать алкоголь, пока ее действия не пресекла полиция.Суд признал женщину виновной и приговорил к 4 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком 1 год. В качестве смягчающих наказание обстоятельств учтены раскаяние пенсионерки в содеянном, пожилой возраст и наличие заболеваний.Фото: pixabay.com