В Москве пропал житель Бурятии

В столице мужчину избили и отобрали документы





В Москве пропал 45-летний Балдан Гомбоев. Как сообщили в Полпредстве республики при президенте России, в январе 2021 года мужчина приехал в столицу на заработки. По информации родных, в Москве его избили, забрали документы и деньги. После этого мужчина ночевал в подъездах с лицами без определенного места жительства. Последний раз его видели в парке «Сосновый бор» напротив остановки общественного транспорта «улица Крылатская, 29». Сейчас связь с ним утеряна.

«Мы передали данные в Международную благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы» и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В парке «Сосновый бор» размещены фотографии пропавшего, помощь в поиске также оказывают местные жители, которые занимаются спортом в парке», - рассказали в полпредстве.В случае появления какой-либо информации о пропавшем полпредство просит всех земляков, проживающих в Москве и Московской области, позвонить по телефону +7 (499) 399-03-03 или писать в аккаунты полпредства в социальных сетях.